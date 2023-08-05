Tekirdağ'da Narkotik Operasyonunda 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ile diğer malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; N.Y., T.K., E.G., S.M. isimli şahısların ikametlerine operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; 3 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 1 adet makas, 2 adet pompa, 3 adet kimyasal madde ve sıvı bulunan şişe, 15 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 9 bin 515 TL para, 161 adet ve 1 adet yarım ecstasy hap, net ağırlığı 8,95 gram skunk, net ağırlığı 55 gram esrar, net ağırlığı 21,91 gram sentetik kannabinoid, net ağırlığı 1,14 gram metamfetamin ve net ağırlığı bin 803 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılarak şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ