Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 905 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentteki narkotik olaylarında 905 şüphelinin gözaltına alındığını, 64'ünün tutuklandığını, 41 kilo 277 gram uyuşturucu ile 63 bin 876 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini söyledi.

Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte güvenlik güçlerinin vatandaşların huzurunu temin noktasında kararlılıkla ve başarıyla görev yaptığını belirtti.

Tekirdağ'da sabit ve şok uygulamalarda 253 bin 847 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını kaydeden Soytürk, "Çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 244 şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca ilçe ve şube ekiplerimizin yaptığı çalışmalar kapsamında da 634 şahıs yakalanmıştır. Bu çalışmalarda 44 ruhsatsız tabanca, 36 ruhsatsız av tüfeği, 21 kurusıkı tabanca ele geçirildi." dedi.

Soytürk, il genelinde terörle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendiğini ve 11 şüphelinin yakalandığını dile getirdi.

Narkotik olayları kapsamında 761 operasyonun gerçekleştirildiği bilgisini veren Soytürk, "905 şüpheli şahıs yakalanarak 64 şüpheli tutuklanmış, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 41 kilo 277 gram uyuşturucu madde ve 63 bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi. İlimiz genelinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirilmiş, yakalanan 8 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca farklı uyruklarda toplamda 69 düzensiz göçmen yakalandı." diye konuştu.

Soytürk, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 bin 458 kişinin sorgusunun yapıldığını, 451 denetim faaliyetinin icra edildiğini bildirdi.