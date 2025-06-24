Tekirdağ'da Naip Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

Tekirdağ'da Naip Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'ye geriledi. TESKİ Genel Müdürü, su kaynaklarının küresel iklim değişikliği nedeniyle azaldığını ve halkı tasarruflu su kullanmaya teşvik etti.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine içme suyu sağlayan Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2 olarak ölçüldü.

Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tekirdağ'da yüzey su kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirten Şişmanlar, "Dünyada oldukça ciddi bir kuraklık yaşanmakta. Bu kuraklığın etkisini Tekirdağ'da da görmekteyiz. Naip Barajı'ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 2 civarında. Yeraltı sularında da ciddi düşüş yaşanıyor." dedi.

Şişmanlar, su sıkıntısının önüne geçilmesi için sadece kurumların değil, halkın da bilinçli ve tasarruflu su kullanması gerektiğini vurguladı.

Gelecek nesiller için suyun korunmasının önemine dikkati çeken Şişmanlar, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'ın gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için TESKİ olarak kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Eskiyen hatlarımızı yenileyerek kayıp-kaçak oranını düşürmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Su kaynakları azalıyor. Bu nedenle yeni alternatif su kuyuları açmak için de çalışmalara başladık." dedi.

"Naip Barajı'nda bir aylık su kaldı"

Şişmanlar, Naip Barajı'ndaki mevcut suyun yaklaşık bir aylık ihtiyacı karşılayabileceğini aktardı.

Tedbirler alarak süreyi uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Şişmanlar, "Yağış olmazsa Süleymanpaşa ilçemizde su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşlarımızdan suyu dikkatli kullanmalarını, özellikle bahçe ve çim sulama, hortumla araç yıkama gibi israflardan kaçınmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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