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Tekirdağ'da Müzeler Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Tekirdağ'da Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde sergi açıldı ve müzik dinletisi sunuldu. Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, müzede bulunan eserleri tanıttı.

Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde, "Tekirdağ Eski ve Yeni Fotoğrafları" sergisi açıldı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Sanat Akademisi müzisyenlerince müzik dinletisi sunuldu.

Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada haftayı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

Vatandaşları müzede bulunan eserleri görmeye davet eden Tarkan, Traklar'a ait eserlerin ilgi çekici olduğunu belirtti.

Tarkan, müzede 23 bin 900 eserin bulunduğunu belirterek, "Eserlerimizin büyük kısmı arkeolojik eserler. Bunun yanında etnografik eserlerimiz var. Tekirdağ'ın son 150 yılına ait eserlerimiz bulunuyor. Trakya'nın çeşitli yerlerinden çıkarılmış eserler mevcut. Perinthos Antik Kenti ve Heraion Teikhos Antik Kenti'nden çıkarılan eserler yine müzede sergileniyor."dedi.

Ziyaretçilerin en çok Traklar'a ait eserleri merak ettiklerini anlatan Tarkan, Traklar'a ait sikkelerin, heykellerin ve sunakların ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Tarkan Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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