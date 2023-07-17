Tekirdağ'da Mucur Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mucur yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Muratlı'nın Aydınköy Mahallesi ile Süleymanpaşa'nın Karacakılavuz Mahallesi arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün idaresindeki 59 ABT 876 plakalı kamyon, tadilat halindeki yolda devrildi. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ