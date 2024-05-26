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Tekirdağ'da Motosikletliler Sahilde Çevre Temizliği Yaptı

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Tekirdağ'da düzenlenen 'Doğa için sürüyoruz' etkinliği kapsamında motosiklet tutkunları Ganos Dağı eteklerindeki sürüşün ardından sahilde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe yaklaşık 200 motosikletli katıldı.

Tekirdağ'da motosikletliler, Ganos Dağı eteklerindeki sürüşün ardından sahilde çevre temizliği yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Motosiklet Derneğince (TEMOD) düzenlenen "Doğa için sürüyoruz" etkinliği kapsamında yaklaşık 200 motosikletli sahil dolgu alanında bir araya geldi.

Motosikletliler, Altınova, Barbaros, Kumbağ ve Yeniköy mahallelerini geçtikten sonra Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere'ye ulaştı.

Motosiklet tutkunları daha sonra Ayvasıl mevkisindeki sahilde çevre temizliği yaptı.

TEMOD Başkanı Şafak Mısır, AA muhabirine, "Doğa için sürüyoruz" etkinliğiyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Ganos Dağı eteklerinde motosiklet sürüyüşünün ayrı bir keyif verdiğini ifade eden Mısır, "Yaklaşık 20 kilometrelik yolculuğumuzu tamamladık. Sürüşün ardından burada farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptık. Elimizden geldiğince kentin turizmine, tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerle ilimizin güzelliklerini birçok kişiye duyurmuş olurken, çevremizi de temizliyoruz." diye konuştu.

Mısır, amaçlarının hem çevre temizliği yapmak hem de ekoturizmin önemine dikkat çekmek olduğunu, bölgedeki turizm potansiyelini herkesle paylaşmak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan Murat Özbaş da Uçmakdere'nin güzelliklerini herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Tekirdağ'ın birçok güzelliğe sahip bir şehir olduğunu ifade eden Özbaş, "Bugün hem keyifli bir sürüş gerçekleştirdik hem de Uçmakdere'ye, çevreye, doğaya bir katkımız olsun istedik. Burada arkadaşlarla çöp topladık." dedi.

Toplanan çöpler belediye ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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