Tekirdağ'da Motosikletli Polis Timleri Operasyonları Sonucunda 66 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da motosikletli polis timlerince yapılan çalışmalarda silahlar, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi. Toplamda 66 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da motosikletli polis timlerince son dönemlerde il genelinde yapılan çalışmalarda, silahlar, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirilirken olaylarda toplam 66 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son dönemde, il genelinde sürdürülen aralıksız çalışmalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca ve 186 adet fişek, 7 adet kuru sıkı tabanca ve 184 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram 301 gram esrar uyuşturucu maddesi, 852 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 515 gram eroin maddesi, 221 fişek halinde metamfetamin uyuşturucu maddesi ve toz halinde 26.83 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi, 6.45 gram scank uyuşturucu madde, 145 adet extacy diye tabir edilen sentetik ecza maddesi, 107 adet sentetik ecza maddesi, 4 kök esrar maddesi, 3 çalıntı araç, uyuşturucu ticaretinden kullanılan 41 bin 40 TL ve 50 dolar ele geçirildi.

Çalışmalarda 5 aranan şüphelide yakalanırken toplamda 66 şüpheli şahsa işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ