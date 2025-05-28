Tekirdağ'da Motosikletle Uyuşturucu Satan 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Motosikletle Uyuşturucu Satan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosikletle uyuşturucu satan 2 kişi güvenlik kameralarına yakalandı ve tutuklandı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu satışını yaptığı anları kaydederek arama çalışmalarını genişletti.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde motosikletle uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, durdurduğu V.S.'nin üzerinde 3,9 gram bonzai ele geçirdi. V.S., gözaltına alındı. Çalışmayı genişleten polis, güvenlik kamera kayıtlarından F.Y.'nin plakasız motosikletle uyuşturucuyu sattığını belirledi. F.Y., yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliyi uyuşturucu satışında yönlendirdiği tespit edilen O.G. de kullandığı çalıntı motosikletle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ile F.Y., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. V.S.'nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bu arada, şüphelilerin motosikletle uyuşturucu sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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