Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşanan gerginlik mahalle sakinlerinin araya girmesiyle son buldu.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Sonbahar Sokak üzerinde meydana geldi. Bulvar yolu istikametine seyreden M.T.'nin kullandığı 59 AEB 902 plakalı motosiklet, yoldan geçen E.Y. isimli yayaya çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü M.T. ve yaya E.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, Sonbahar Sokak'ta araçların hızlı seyrettiğini ifade ederek, yola set yapılmasını istedi. Öte yandan, sokak sakinleri ile olay yerine gelen kazazedenin bir arkadaşı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Gerginlik vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ