Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, önündeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Rıza Kurum yönetimindeki 34 HTZ 157 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Halil İbrahim İpar'ın kullandığı 59 ADK 453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şerit değiştirdiği belirtilen otomobile çarpan motosikletteki sürücü Ali Rıza Kurum ile arkasındaki Emrah Yılgın, savrularak yol kenarındaki otluk alana düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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