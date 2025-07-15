Tekirdağ'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Tekirdağ'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.A. yönetimindeki 59 AHV 008 plakalı motosiklet, Barbaros Caddesi'nde H.B'nin kullandığı 59 ADV 838 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu İ.E.D, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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