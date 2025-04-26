Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti
İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Rüşvet anı kamerada

Tekirdağ'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Arda Ahmet Yılmaz hayatını kaybetti. Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada Arda Ahmet Yılmaz (17) hayatını kaybetti, Hayal Y. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ergene-Lüleburgaz kara yolunun Misinli kavşağında meydana geldi. Arda Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 39 ADL 296 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen Güngör A. yönetimindeki 34 BMP 428 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Ahmet Arda Yılmaz hayatını kaybetti, arkasında bulunan Hayal Y. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hayal Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Güngör A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.