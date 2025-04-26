Tekirdağ'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada Arda Ahmet Yılmaz (17) hayatını kaybetti, Hayal Y. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ergene-Lüleburgaz kara yolunun Misinli kavşağında meydana geldi. Arda Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 39 ADL 296 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen Güngör A. yönetimindeki 34 BMP 428 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Ahmet Arda Yılmaz hayatını kaybetti, arkasında bulunan Hayal Y. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hayal Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Güngör A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.