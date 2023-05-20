Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Yabancı Uyruklu Sürücü Yaralandı
Güncel Haberler
Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı. Kaza, kaldırım taşına çarpması sonucu meydana geldi ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen G.M'ye para cezası uygulandı.
Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.
Özbekistan uyruklu G.M. idaresindeki 39 AAT 019 plakalı motosiklet, Reşadiye Mahallesi'nde kaldırım taşına çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücü belgesi olmadığı belirlenen G.M'ye para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel