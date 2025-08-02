Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde emniyet şeridinde seyir halindeyken yolda bırakılan tahta takoza çarpan motosikletin sürücüsü A.A. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ergene Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.A., kullandığı 34 CID 968 plakalı motosikletle emniyet şeridinde ilerlediği sırada yolda bulunan tahta takoza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen A.A., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ERGENE(Tekirdağ),