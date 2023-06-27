Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da dönüş yapan otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi sonucu ağabey ve kardeşi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

İki kardeşin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da dönüş yapan otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi sonucu ağabey ve kardeşi yaralandı.

Kaza, Eski Çerkezköy 1. Sokak üzeri Silahtarağa Mahallesi Muhtarlığı karşısında meydana geldi. Fatih Caddesi istikametine seyreden Bekir B. yönetimindeki 59 AHM 554 plakalı motosiklet, ara sokağa dönüş alan Cumhur Ş. idaresindeki 35 BKL 376 plakalı araca çarpmamak için manevra yaptı.

Devrilen motosiklette Bekir B. ve arkasında bulunana ağabeyi Ramazan B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.