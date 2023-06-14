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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, ilçe merkezi Fatih Mahallesi Stat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; M.V. idaresindeki 22 ABL 934 plakalı motosiklet, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde kaza yaptı. Yaralanan sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. İhbar üzerine kaza mahalline intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Fatih Mahallesi Stat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; M.V. idaresindeki 22 ABL 934 plakalı motosiklet, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde kaza yaptı. Yaralanan sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. İhbar üzerine kaza mahalline intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Fatih Güncel Haberler

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