Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü Mahmut Atlı, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmut Atlı'nın (43) kullandığı 59 AKF 705 plakalı motosiklet, Marmaracık Mahallesi'nde M.T.E'nin (61) emniyet şeridine park ettiği tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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