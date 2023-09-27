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Tekirdağ'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.