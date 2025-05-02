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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 2 Kurye Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 2 Kurye Yaralandı
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Çorlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kurye yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletleri çarpışan 2 kurye yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 49 ABG 481 plakalı motosiklet ile caddeye giriş yapmak isteyen Turgay T. yönetimindeki 59 ADG 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosikletlerin sürücüleri kuryeler yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Turgay T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne; Yusuf Y. ise özel hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyanı kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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