Tekirdağ'da motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.