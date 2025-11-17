Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Çorlu ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Zafer Mahallesi'nde B.A. idaresindeki 34 HOH 005 plakalı motosiklet ile S.K.'nın kullandığı 34 HA 3235 plakalı kamyonet çarpışma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İki gün önce yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetle motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
