Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

AA - Güncel
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 motosikletin çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri G.G, R.B, T.D. ve E.S'yi teknik ve fiziki takibin ardından Karaağaç Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları bazı motosikletleri parçalarına ayırıp sattıkları öğrenildi. Sağlam olan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

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