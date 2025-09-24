Tekirdağ'da Motosiklet Hırsızına Tutuklama
Kapaklı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan F.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan E.D, evinin önünden motosikletinin çalındığını fark ederek polise başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını F.Y'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel