Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet Hırsızına Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan F.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan E.D, evinin önünden motosikletinin çalındığını fark ederek polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını F.Y'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.