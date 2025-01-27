Tekirdağ'da Motosiklet Denetimleri Sürüyor
Tekirdağ'da polis ekipleri, 27 günde 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsünün evraklarını kontrol ederek kural ihlali yapanlara ceza uyguladı. Eksikleri bulunan motosikletler trafikten men edildi.
Tekirdağ'da polis ekiplerince motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 27 günde, 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsünün evraklarını kontrol etti.
Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Eksikleri bulunan bazı motosikletler ise trafikten men edildi.
Kontrollerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel