Tekirdağ'da motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Çorlu ilçelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.Ü, Çorlu ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ş.C. ve G.C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.