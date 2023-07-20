Tekirdağ'da Motor Arızası Nedeniyle Test Sürüşüne Çıkan Minibüs Alev Aldı

Tekirdağ Malkara yolunda motor arızası sebebiyle test sürüşüne çıkan minibüs alev alarak demir yığınına döndü. Minibüsün sürücüsü ise olay yerinde fenalaştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da motor arızası nedeniyle test sürüşüne çıkan minibüs alev alarak demir yığınına döndü. Minibüsün sürücüsü ise olay yerinde fenalaştı.

Olay, Tekirdağ Malkara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, motor arızası sebebiyle test sürüşüne çıkan sürücü B.K. idaresindeki 59 ABK 325 plakalı minibüsün motorunda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle alevler tüm aracı sararken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın etrafa sıçradı

Minibüs yangını şarampoldeki çalılıklara da sıçrarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken aracın sürücüsü bir anda fenalaşarak yere yığıldı. O sırada olay yerinde bulunan sağlık ekipleri sürücüye müdahale etti. Minibüsün küle döndüğü olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ