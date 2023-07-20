Tekirdağ'da Motor Arızalı Minibüs Alev Aldı

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün sanayide motor arızası nedeniyle bulunan minibüsü, test sürüşüne çıktığı esnada alev alması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay Tekirdağ-Malkara otoyolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Motor arızası nedeniyle sanayide tamirde olan 59 ABK 325 plakalı minibüsünü teslim alan B.K, test sürüşüne çıktı. Sürüş esnasında minibüsün motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü B.K aracı yolun sağına çekip yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarında etkisiyle bir anda alevler bütün aracı sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, bu sırada fenalaşıp baygınlık geçiren araç sürücüsü B.K.'ya sağlık ekipleri müdahale etti. Sürücü ambulansa alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel