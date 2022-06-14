Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kentte üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı.

Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı 3 hafta boyunca adeta birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor, tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor.

-"Kanolanın ardından lavanta"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ziyaretçilerine her zaman farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Hacıoğlu, kentteki güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade ederek, "Kanolanın ardından artık lavanta zamanı geldi. Lavanta tarlalarının göz kamaştırıcı güzelliklerini gören vatandaşlar tarlalara ilgi göstermeye başladı. Herkes bu güzel doğal stüdyo gibi tarlalarda birbirinden güzel fotoğraflar çekerek kendisine güzel bir arşiv, anı oluşturuyor." dedi.

-"İstanbullular Isparta, Burdur yerine Tekirdağ'a gelecek"

İnsanların lavanta tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı da bulduğunu belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde merkez Süleymanpaşa ilçesinin yanı sıra neredeyse çoğu ilçemizde lavanta tarlası var. İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'ın lavanta tarlaları ziyaret için en uygun konumda bulunuyor. Bugüne kadar özellikle İstanbul'da yaşayan insanalar uzun yollar katederek lavanta için Isparta ve Burdur'a gidiyordu. Artık Tekirdağ insanların ilgisini daha çok çekmeye başladı. Bu sene lavanta tarlaları ciddi anlamda ziyaretçi ağırlayacak diye bekliyoruz."

Lavanta tarlası sahibi Hakan Turgut da tarlasının yeni sezon için hazır olduğunu dile getirdi.

Turgut, insanların tarlalara ilgi göstermeye başladığını aktararak, "Lavanta tarlamız mor rengine bürünmeye başladı. Dekorasyonlarımız tamamladık. Ziyaretçilerimizi mor renkli tarlalara, bu güzellikler arasında fotoğraf çekilmeye davet ediyoruz. Buraya gelen herkes mutlu ayrılıyor." ifadelerini kullandı.