Tekirdağ'da "Modern Zamanlarda Gençlik ve Aile: Sorunlar ve Çözüm Yoları" konferansı - Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ Müftülüğü iş birliğiyle, "Modern Zamanlarda Gençlik ve Aile: Sorunlar ve Çözüm Yoları" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında modern zamanlarda gençlik ve aile konusuna değinen Prof. Dr. Köse, gençlere mutlu ve huzurlu bir yuva kurmanın öneminden ve bu konuda Kur'an ve sünnette örnek ailelerden bahsetti.

Programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, İl Müftüsü İsmail İpek, akademisyenler, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.