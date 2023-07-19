Tekirdağ'da MİT Dolandırıcılığı: Vatandaş 282 Bin TL Dolandırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kendisini MİT başkomiseri olarak tanıtan dolandırıcı, FETÖ yalanıyla kandırdığı vatandaşın 282 bin lirasını dolandırdı. Dolandırılan kişi polise başvurarak şikayetçi oldu.

Tekirdağ'da kendisini MİT'te başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı, FETÖ yalanıyla kandırdığı vatandaşın 282 bin lirasını dolandırdı.

Dolandırıcılık olayı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı, K.S. isimli şahsı arayarak, kimlik bilgilerinin FETÖ örgütünce kullanıldığını söyleyip K.S.'ye verdiği IBAN numarasına para yatırmasını istedi. Bunun üzerine K.S. dolandırıcının verdiği IBAN numarasına 282 bin TL yatırdı. Dolandırıldığını anlayan K.S., daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ