Tekirdağ'da minik öğrenciler makrome yapmayı öğrendi - Haberler

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Tekirdağ'da minik öğrenciler makrome yapmayı öğrendi

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'da minik öğrenciler makrome yapmayı öğrendi

Kapaklı ilçesindeki Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla makrome yapımı anlatıldı.

Kapaklı ilçesindeki Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla makrome yapımı anlatıldı.

Kapaklı Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) işbirliğinde ilçeye kazandırılan Turizm ve Yöresel Ürün Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde çocuklara yönelik makrome yapma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar iki gün boyunca farklı makrome çalışmaları yaptı, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin de çocuklara eşlik etti.

Çetin, yaptığı açıklamada, Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde birçok kurs ve etkinlik düzenleyerek ilçe sakinlerini sosyal yaşama kattıklarını söyledi.

Çetin, "Bu sefer de çocuklarımızın eğlenmesini, eğlenirken de öğrenmesini amaçladığımız makrome workshop etkinliği düzenledik. Bu tür hobileri ara tatili de fırsat bilerek çocuklarımıza öğreterek kendilerini geliştirmelerine destek oluyoruz." dedi.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Trakya Bölgesi, Turizm, Güncel, Haberler

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