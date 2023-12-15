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Tekirdağ'da Minibüste Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Bin 380 Paket Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir minibüsün farklı bölmelerine gizlenmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir minibüsün farklı bölmelerine gizlenmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada farklı bölmelere yerleştirilmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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