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Tekirdağ'da Minibüste Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Bin 380 Paket Ele Geçirildi

15 Aralık 2023 11:04 Güncelleme: 11:05 Abone Ol

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir minibüsün farklı bölmelerine gizlenmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.