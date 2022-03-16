Tekirdağ'da minibüsle taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.
ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Erkan T. idaresindeki 59 M 7372 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa Ç. yönetimindeki 59 T 2681 plakalı taksi Çerkezköy - Çorlu kara yolu Atılım beton mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.