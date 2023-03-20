TEKİRDAĞ'DA MİNİBÜSCÜLERDEN GÜZERGAH EYLEMİ

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan minibüsçüler, güzergahların değiştirilmesi nedeniyle kontak kaparak araçlarıyla Büyükşehir Belediyesi önünde protestoda bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), merkez Süleymanpaşa ilçesinde Toplu Ulaşım Sistemi'ne (TETUS) kayıtlı S.S. 49 Nolu Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifi'nin güzergahlarında değişiklik yaptı. Minibüsçüler, araçlarıyla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak alınan kararları protesto etti. S.S 49 No'lu Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Yasin Güler,

cuma günü yapılan UKOME toplantısında alınan kararları eleştirerek, "Burada iki karar var. Bu da iki kooperatife adrese teslim verilmiş bazı kararlar var. Kimine Şehir Hastanesi, kimine yeni otogar ve hiçbir şekilde biz TETUS sistemindeyken onlara hiçbir dayatma veya TETUS sistemine girmeden adrese teslim verilmiş kararlardır. Biz de bunun için bu kararların ya herkese eşit bir şekilde dağıtılması, ya da o kooperatiflerinde hattı uzatılmış kooperatiflerinde bu sistem de çalışmaları bizim gibi, biz nasıl ki o günkü şartlarda 100 bin lira gibi büyük yatırımlar yaptıysak, onların da bu yatırımları yapıp o şekilde bu güzergahlarda çalışmalarını talep ediyoruz" dedi.

Minibüsçü Özgür Serdar, daha önce 3-4 tane kooperatifin kalkış farklı ancak varış noktalarının aynı olduğunu belirterek, "Güzergahın belli bir bölümünü de ortak kullanıyorduk. Zaten yıllardır sürtüşme var, araştırılırsa öğrenilir. Burada birbirini bıçaklayanlar aynı güzergahta yolcu kavgaları, birbirini bıçaklayanlar, birbirinin camlarını kıranlar mahkemeler biri bitiyordu, biri başlıyordu. Zaten sıkıntılı bir dönem, sıkıntılı bir işyeri diyeyim size. Şimdi biz belediyeden bunla ilgili bir düzenleme beklerken belediye Kumbağ durağının müracaatını dikkate alıp, öyle bir güzergah çizdi ki 3 kooperatif aynı yolu paylaşırken diğer kooperatiflere de sıçradı. Öyle bir güzergah çizdiler ki, Çiftlikönü'nden gelecek, şimdiki belediyenin altındaki yoldan otogara gidecek, bu mevcut oraya çalışan, yıllardır hizmet veren kooperatifleri de etkiliyor" dedi.

Eylem yapan minibüsçüler, bir süre sonra belediye önünden ayrıldı.(DHA)