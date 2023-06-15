Tekirdağ'da Minibüs Yol Kenarındaki Araçlara Çarptı

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs hareket ederek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Dört aracın hasar gördüğü kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Şehitlik Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü minibüsü yol kenarına park edip el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Yokuş olan sokakta hareket eden minibüs, yol kenarındaki park halindeki araçlara çarparak durdu. Minibüsün çarptığı 4 araçta hasar meydana geldi. Çevrede bulunanlar minibüsün araçlara çaptığı kazayı şaşkınlıkla izledi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan olmadı.