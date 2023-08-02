Tekirdağ'da Minibüs Kaçan Sürücü Yakalandı

Tekirdağ'da trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir sürücünün minibüsü kontrol noktasında bırakıp kaçmasıyla şoka uğradı. Şahsın kaçmasının sebebi, yakalanınca anlaşıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir sürücünün minibüsünü polis kontrol noktasında bırakıp kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kaçan sürücüyü ile polis ekipleri arasında kısa bir kovalamaca yaşanmasının ardından sürücü kısa sürede yakalandı. Dedesi İhsan D.'ye ait minibüsü kaçıran Furkan D. ehliyetsiz olması sebebiyle polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Furkan D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza yazılırken, minibüs ile sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

29 bin TL ceza

Öte yandan polis ekipleri tarafından gece boyu devam eden denetimlerde 15 araç ve sürücüsüne 29 bin 209 TL para cezası uygulandı. İki araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu. - TEKİRDAĞ