Tekirdağ'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Velimeşe Mahallesi'nde 59 S 4015 plakalı servis minibüsü ile 34 BKD 27 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel