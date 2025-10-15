Haberler

Tekirdağ'da Minibüs Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında yürüyen Olcay Canbay, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü H.G. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, H.G. (65) idaresindeki 34 FIC 124 plakalı yolcu minibüsü, Haliçköy Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen Olcay Canbay'a (43) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüs sürücüsü H.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
