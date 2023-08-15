Tekirdağ'da mıcır yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mıcır yüklü bir TIR, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucu yola dökülen mıcırlar temizlendi.
TEKİRDAĞ'da virajda kontrolden çıkarak devrilen mıcır yüklü TIR'ın sürücüsü N.Y., yaralandı.
Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Muratlı kavşağında meydana geldi. N.Y.'nin kullandığı 39 TA 513 plakalı mıcır yüklü TIR, kavşakta kontrolden çıkarak yan yatması üzerine sürücüsü araç içinde sıkıştı. TIR'daki mıcırlarda yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü N.Y., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR, kaldırıldıktan sonra yola dökülen mıcırlar temizlendi. (DHA)