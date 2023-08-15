Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mıcır yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada mıcırlar yola döküldü ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Tekirdağ'da mıcır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mıcır yüklü tır devrildi. Tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Muratlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü N.Y. idaresindeki 39 TA 513 mıcır yüklü tır, çevreyolundan Muratlı yoluna döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbarı alan ekipler ise kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışması ile yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü N.Y.'ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Mıcır yola döküldü

Devrilerek mıcırları yola döken aracın kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin soruşturma başlattı.