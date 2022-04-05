Tekirdağ'da meyve ağaçları çiçek açtı

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığının etkisiyle çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Ağaçlar, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo ortamı sunuyor.

İlçe sakinlerinden Mustafa Küçük, çiçeklerin, baharın müjdecisi olduğunu belirterek, "Bu güzel çiçekler insanın içini ısıtıyor ve huzur veriyor. Ayrıca bu güzel görüntüsü de insanların ilgilisi çekiyor." dedi.