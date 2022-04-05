Tekirdağ'da meyve ağaçları çiçek açtı - Haberler

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Tekirdağ'da meyve ağaçları çiçek açtı

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'da meyve ağaçları çiçek açtı

Kapaklı ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığının etkisiyle çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Ağaçlar, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo ortamı sunuyor.

İlçe sakinlerinden Mustafa Küçük, çiçeklerin, baharın müjdecisi olduğunu belirterek, "Bu güzel çiçekler insanın içini ısıtıyor ve huzur veriyor. Ayrıca bu güzel görüntüsü de insanların ilgilisi çekiyor." dedi.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Hisarcık, Kapaklı, Güncel, Haberler

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