Tekirdağ'da meydana gelen kazaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğin bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." bilgisini verdi.

Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.