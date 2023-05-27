Tekirdağ'da Metruk Binada Yangın

Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye tarafından çevredeki evleri sıçramadan söndürüldü. Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Bina kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.