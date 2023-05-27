Tekirdağ'da Metruk Binada Yangın
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Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye tarafından çevredeki evleri sıçramadan söndürüldü. Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Bina kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
TEKİRDAĞ'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye tarafından çevredeki evleri sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı binaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yanındaki binaya sirayet etmeden kontrol atına alıp söndürdü. Bina kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.