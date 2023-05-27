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Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Cami Güncel Haberler

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