Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.