Tekirdağ'da Meriç Ergene ve Marmara Havzaları Kuraklık Yönetim Planı toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Meriç Ergene ve Marmara Havzaları Kuraklık Yönetim Planı toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Meriç Ergene ve Marmara Havzaları Kuraklık Yönetim Planı toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, suyun bütün canlılar için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Dünyanın dört bir tarafının su ile kaplı olmasına rağmen kullanılabilen suyun bu oranın çok altında kaldığını vurgulayan Aras, "Kıt olan bir kaynağın sürekli artan dünya nüfusu ve ihtiyaçlarına paralel olarak yeterli olabilme imkanı her geçen gün zorlanıyor." dedi.

Aras, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğine işaret ederek, kurum olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Artan nüfusa bakarak su kaynaklarının yıllar geçtikçe azalabileceği uyarısında bulunan Aras, "100 yıl önce dünya nüfusu 1 milyarken aynı su vardı, şu anda 8 milyara varan dünya nüfusunu karşısında suyumuz aynı. Nüfusumuz artıyor, sanayi artıyor ancak dünyadaki su miktarı sabit devam ediyor. İnsanoğlu mevcut suyu verimli kullanma mecburiyetinde. Bugün itibarıyla dünyaya baktığımızda 1,5 milyara yakın insan temiz suya erişim noktasında zorlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin nüfus artışına dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

"Ülkemizde şu andaki kişi başına düşen suyumuz bin 300'lerdeyken nüfusumuzun 100 milyonlara doğru gittiğini düşündüğümüzde bu miktar binlere doğru yaklaşıyor. Uluslararası yapılan anket metoduna göre de binin altına inince de su sıkıntısı çeken pozisyonda olan bir ülke durumuna düşüyoruz. Şu anda da su stresi yaşayan ülke durumundayız."

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve kurum temsilcileri katıldı.