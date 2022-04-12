Tekirdağ'da menfeze çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hakkı K. idaresindeki 34 CMD 261 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
AA / Ömür Çolak - Güncel