Tekirdağ'da menfeze çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da menfeze çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Ömür Çolak - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da menfeze çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakkı K. idaresindeki 34 CMD 261 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Otomobil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title