Tekirdağ'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yürüyüş yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Tekirdağ Yelken Kulübü önünde bir araya geldi.

Buradan başlayan yürüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın çaldığı marşlar eşliğinde sahil dolgu alanına kadar devam etti.

Denize açılan Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcuları, katılımcılara eşlik etti.

Sahil dolgu alanında yürüyüşe katılanlar, "Pembe Festival" sloganıyla meme kanserine dikkati çekmek için açılan stantları gezdi.

"Meme kanserinin tanısı geç konulmuş olabiliyor"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserinin erken tanıyla tedavi edilebileceğini söyledi.

Kadınlarda 20'li yaşlardan sonra her yaşta meme kanserinin görülebileceğini belirten Gürdal, "20'li, 30'lu yaşlarda görebiliyoruz. 40'lı yaşlardan sonra her ne kadar daha fazla riskli olsa da daha fazla artsa da erken yaşlara inmiş durumda. Genç hastalar, gebeler ve lohusalarda bulgular süt gibi, süt bezesi gibi, gebelikle bağlantılı gibi düşünülerek hastanın doktora gelmesi geciktirilebiliyor." diye konuştu.

Gürdal, kadınların dikkatli olmaları ve herkesin gerekli taramaları geç kalmadan yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Kadınlara göğüslerinde herhangi bir kitle olduğunu fark etmeleri halinde doktora başvurmaları tavsiyesinde bulunan Gürdal, "Eğer elinize bir kitle geliyorsa, bir bulgu varsa bir enfeksiyon bulgusu bile olabilir. Bazen özellikle gençlerde memenin enfeksiyonları bir mastit gibi düşünülerek doktora gelmeleri ve biyopsi almaları geciktirilince daha kötü seyreden bir meme kanserinin tanısı geç konulmuş olabiliyor." ifadelerini kullandı.