Tekirdağ'da Mantar Toplayan Çift Kayboldu, Bulundu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan Behliye E. ve Selami E., jandarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu bulundu.
Tekirdağ'da mantar toplarken kaybolan karı, koca ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Kapaklı ilçesinde İkiz Göller mevkisindeki ormanlık alanda mantar arayan Behliye E. (34) ve eşi Selami E. (37) dönüş yolunu bulamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu ulaşılan Behliye E. ve Selami E. çifti, jandarma ekiplerine teşekkür etti.