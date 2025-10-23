Tekirdağ'da Makas Atan Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'da "makas atarak" trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Hükümet Caddesi'nde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücü A.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün "makas atması" ve bir yayaya çarpmak üzereyken manevra yaparak uzaklaşması başka bir otomobilin kamerasınca görüntülendi.