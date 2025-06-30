Tekirdağ'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, rüzgar uyarılarına rağmen şişme botla denize açılan 4 kişi mahsur kalmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildiler.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün aralarında Tekirdağ'ın da bulunduğu 7 ilde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği gerekçesiyle denize girişleri yasakladı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde uyarıya aldırış etmeyen Ali Turan (45), çocukları Hasan Hüseyin (14), Mehmet (12) ve Ali Turan (16) ile birlikte öğle saatlerinde şişme botla NATO Limanı'ndan açıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Rüzgarın da etkisiyle sürüklenen şişme bottaki 4 kişi, yaklaşık 2 mil uzaklıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. 4 kişi, hipotermiye girmek üzereyken ekipler tarafından kurtarılarak limana getirildi. Hayati tehlikesi olmayan 4 kişi, tedbir amaçlı Çorlu ve Marmaraereğlisi devlet hastanelerine sevk edildi. Diğer yandan yetkililer, uyarıları uyulması gerektiğini belirterek, vatandaşlara çağrıları yineledi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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